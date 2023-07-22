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  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení

Philips Avent Natural ResponseDětská lahvička a ventilem Airfree

SCY670/00

4.8
| (143) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
Zajišťuje klidné a pohodlné krmení. Dudlík Natural Response podporuje jedinečný rytmus pití dítěte, zatímco ventilační otvor AirFree je navržen pro dodatečnou ochranu před kolikou, plynatostí a refluxem. Je důležité najít ten správný dudlík. Více informací naleznete níže.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Dudlík, který funguje jako prs*

Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení

  • 1 lahev

  • 125 ml

  • Savička s průtokem 2

  • +0m

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

143

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

3
2

22/07/2023

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

S touto lahvičkou jsme moc spokojená. Dobře padne do ruky a má ideální velikost. Díky ventilu miminko nepolyká vzduch a tím se zamezí bolesti břiška. Savička připomíná tvar prsu, takže můžete kombinovat kojení a lahvičku. Za sebe i své dítko bych tuto lahvičku doporučila, jsme s ní maximálně spokojení a nemám nic, co bych mohla vytknout.

Výhody

Speciální Ventil, dobrá velikost a tvar, dítko pije bez problému

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

22/06/2023

Česká republika

Česká republika

Dětská lahvička s ventilem Airfree

Lahvička mě opravdu mile překvapila. Je vybavena speciálním ventilem, který zabrání tomu, aby dítě nepolykalo tolik vzduchu. Tím se samozřejmě omezí bolest bříška, prdíky a kolika. Lahvička nijak neteče, když ji omylem převrátím nebo spadne. Pokud malý chce dostat mléko nebo čaj, musí si opravdu pořádně sát a to mi přijde super. Navíc má lahvička tvar prsou, takže nepřestane chtít ani matčino prso. Podle mého názoru je to nejlepší lahvička, kterou jsem kdy vlastnila a určitě pořídíme další.

Výhody

ergonomický tvar, design, speciální ventil airfree, neteče

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

21/06/2023

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Lahvička má skvělý ergonomický tvar, dobře se drží v ruce a nepadá z ní. Díky ventilu na lahvičce se mléko ani jednou nevylilo, a to lítala všude možně. :-) To považuji za obrovskou výhodu. Mám pocit, že díky této lahvičce syn polyká mnohem méně vzduchu, po nakrmení netrpí na bolest břicha a nadýmání a opravdu se to zlepšilo po pití z této lahve. Velká spokojenost za nás.

Výhody

Ergonomický tvar, Speciální ventil

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ústní část dudlíku Natural Response Nipple uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Miminko tedy pije, polyká a dýchá v přirozeném rytmu, stejně jako při kojení.