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1 lahev
330 ml
Dudlík s průtokem 3
3m+
Kombinujte části našich odsávaček mateřského mléka, lahví a hrnečků a vytvořte si tak výrobek přizpůsobený vašim potřebám!
Antikoliková lahev je navržena tak, aby během krmení zabránila protékání a poskytovala tak více pohodlí.
Díky širokému hrdlu a menšímu počtu dílů se naše lahev snadno sestavuje, také rychle a důkladně čistí.
4.8
z 5
32
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Biber12
01/10/2024
România
Součást promoakce
Este perfect
Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Andreea2234
30/09/2024
România
Součást promoakce
Fara colici
Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
M E-L
30/09/2024
România
Součást promoakce
Excelent
Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni
Výhody
Usor de utilizat,gradaj corespunzator
Nevýhody
Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným lahví předního konkurenta.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.