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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Philips AventAntikoliková dětská láhev

SCY106/01

4.8
| (32) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Naše antikolikové lahve se systémem antikolikového ventilu a texturovaným dudlíkem jsou navrženy pro minimalizaci přerušování krmení a nepohodlí. Díky integrovanému antikolikovému ventilu proudí vzduch do lahve a nikoli do bříška dítěte
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Navrženo pro krmení bez přerušení

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 1 lahev

  • 330 ml

  • Dudlík s průtokem 3

  • 3m+

Kompatibilní sortiment od kojení po hrneček

Kompatibilní sortiment od kojení po hrneček

Kombinujte části našich odsávaček mateřského mléka, lahví a hrnečků a vytvořte si tak výrobek přizpůsobený vašim potřebám!

Konstrukce bez netěsností

Konstrukce bez netěsností

Antikoliková lahev je navržena tak, aby během krmení zabránila protékání a poskytovala tak více pohodlí.

Široké hrdlo lahve se zaobleným rohem pro snadné čištění

Široké hrdlo lahve se zaobleným rohem pro snadné čištění

Díky širokému hrdlu a menšímu počtu dílů se naše lahev snadno sestavuje, také rychle a důkladně čistí.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

32

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

3
2

01/10/2024

România

România

Este perfect

Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Fara colici

Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Excelent

Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni

Výhody

Usor de utilizat,gradaj corespunzator

Nevýhody

Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným lahví předního konkurenta.

  2. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  3. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.