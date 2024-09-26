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2 lahve
260 ml
Dudlík s průtokem 2
1m+
Náš klinicky ověřený* antikolikový ventil je navržen tak, aby omezoval koliku a plynatost. Klinické studie prokázaly, že lahve Philips Avent snižují výskyt koliky a neklidného chování. Neklidné chování se výrazně snižuje v noci, protože u dětí krmených lahvemi Philips Avent s antikolikovým ventilem se neklid projevuje o 60 % méně než u dětí krmených lahvemi s ventilem předního konkurenta.
Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.
Ústní část dudlíku je navržena tak, aby držela tvar. Zajišťuje tím pevné přisátí a nepřerušované krmení.
4.8
z 5
33
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Felixya
26/09/2024
România
Součást promoakce
Produs peste asteptari
Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.
Výhody
Material de calitate
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Jojo15
26/09/2024
România
Součást promoakce
Sunt foarte incantata de toate produsele incercate
Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.
Výhody
Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul
Nevýhody
Nu are
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
AIoana2024
25/09/2024
România
Součást promoakce
Un produs bun
Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným lahví předního konkurenta.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.