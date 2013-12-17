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Ukončeno
SCH530/86
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Rychlý, spolehlivý a přesný digitální teploměr pro měření teploty dítěte.
Nikdy příliš horké, nikdy příliš studené - digitální teploměr pro určení té správné teploty vám rychle ukáže, zda je mléko nebo jídlo bezpečné k požití. Díky němu už není třeba teplotu u ohřívaných láhví nebo nádob odhadovat. Je také skvělý pro kontrolu, zda je jídlo po krátké přestávce v krmení stále dost teplé.
Otvory zajišťují proudění vzduchu za dudlíkem, aby ochránily citlivou pokožku dítěte před podrážděním.
4.3
z 5
3
Recenze
Jonika
17/12/2013
Polska
Świetna niania polecam gorąco
Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Natalion984
01/04/2019
Україна
Продукт чудовий для вимірювання температури малюка
Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Janetm80
04/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać
Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka