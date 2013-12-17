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  • Snadné a spolehlivé měření teploty
  • Snadné a spolehlivé měření teploty
  • Snadné a spolehlivé měření teploty
  • Snadné a spolehlivé měření teploty

Ukončeno

Sada dětského digitálního teploměru

SCH530/86

4.3
| (3) Recenze
Snadné a spolehlivé měření teploty
Dudlík s digitálním teploměrem pro snadné a přesné měření
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Snadné a spolehlivé měření teploty

Digitální teploměr pro snadné a přesné měření

Rychlý, spolehlivý a přesný digitální teploměr pro měření teploty dítěte.

Rychlé a spolehlivé měření teploty během několika sekund

Nikdy příliš horké, nikdy příliš studené - digitální teploměr pro určení té správné teploty vám rychle ukáže, zda je mléko nebo jídlo bezpečné k požití. Díky němu už není třeba teplotu u ohřívaných láhví nebo nádob odhadovat. Je také skvělý pro kontrolu, zda je jídlo po krátké přestávce v krmení stále dost teplé.

Kotouč dudlíku s otvory chrání před podrážděním pokožky.

Otvory zajišťují proudění vzduchu za dudlíkem, aby ochránily citlivou pokožku dítěte před podrážděním.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

3

Recenze

4
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Świetna niania polecam gorąco

Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

01/04/2019

Україна

Україна

Продукт чудовий для вимірювання температури малюка

Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

04/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać

Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu