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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventAntikoliková dětská láhev

SCF821/11

4.7
| (101) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Naše antikoliková láhev je navržena tak, aby bránila proniknutí vzduchu do bříška dítěte, čímž snižuje riziko koliky a zmírňuje nepohodlí a současně minimalizuje přerušování krmení. Díky integrovanému antikolikovému ventilu proudí vzduch dále od bříška dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Navrženo pro krmení bez přerušení

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Dudlík s pomalým průtokem

  • 1m+

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

101

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

2

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Super

Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vše v pořádku

Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vyborna láhev

Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.

Výhody

Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

  3. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  4. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.