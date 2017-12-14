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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventAntikoliková dětská láhev

SCF810/00

5
| (22) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Naše antikoliková láhev je navržena tak, aby bránila proniknutí vzduchu do bříška dítěte, čímž snižuje riziko koliky a zmírňuje nepohodlí a současně minimalizuje přerušování krmení. Díky integrovanému antikolikovému ventilu proudí vzduch dále od bříška dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Navrženo pro krmení bez přerušení

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 1 lahev

  • 125 ml

  • Dudlík s novorozeneckým průtokem

  • 0m+

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

22

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Produkt má univerzální použití

Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

  3. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  4. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.