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Ukončeno
1 lahev
125 ml
Dudlík s novorozeneckým průtokem
0m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
5.0
z 5
22
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
tak02
14/12/2017
Česká republika
Produkt má univerzální použití
Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.