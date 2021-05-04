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Hrneček s ohebným brčkem
200 ml
Od 9 měsíců
1 ks v balení
Naučit se samostatně pít je klíčovým krokem ve vývoji dítěte. Podporujeme děti na cestě k samostatnému pití a umožňujeme jim snadný přechod od prsu nebo lahve k otevřenému hrnečku. Díky zkušenostem od zdravotníků naše různá řešení s dudlíky, měkkými a tvrdými hubičkami, brčky a 360° obvody hrnečků následujeme vývoj vašeho dítěte a stimulujeme jeho nově nabyté motorické dovednosti a dovednosti spojené s pitím. Naše řešení prvotřídní kvality vznikají s ohledem na pohodlí a hygienu.
Integrované rukojeti hrnečku mají ergonomický design, takže se hrneček dobře drží v malých ručičkách. Měkké ohebné brčko nedráždí dásně a hrneček je díky své lehkosti a malým rozměrům ideální pro první doušky brčkem.
Dolní část brčka je zahnutá, takže se brčko snáze dostane k tekutině a umožňuje pití v přirozené poloze.
4.8
z 5
217
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Chendlar
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší hrnek s brčkem
Pořídili jsme tento hrnek našemu malému (16 měsíců), jako přechod z lahvičky s dudlem a naprostá spokojenost. Junior nikdy nebyl velký píjč, ale teď chodí po bytě s tímto hrnečkem a s "důležitým" výrazem ve tváři pocucává pití průběžně během dne. Mohu jen doporučit, brčko vypadá, že by mohlo i něco vydržet, láhev nikde neteče a dobře se drží.
Výhody
Kvalitní brčko, praktické zavírání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/02 Hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/02 Hrnečky s brčkem
Hanach93
18/05/2020
Česká republika
Plně funkční hrneček
Úžasný, nevytéká jako ostatní hrnečky. Pěkný design,pevné pítko .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem
PetraKal
15/05/2020
Česká republika
Lahvička vůbec neprotýká
Dítě může krásně hrnek držet za ouška, velmi dobře se vymývá a zpět skládá
Výhody
Ouška na držení, zaklopka
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % z 200 dětských zubních lékařů v USA, kteří se účastnili průzkumu, se shodne na tom, že design našeho hrnečku s brčkem umožňuje zdravý vývoj úst. 89 % z nich souhlasí s tím, že pití brčkem procvičuje svaly úst a posiluje ústa (nezávislý průzkum online, USA, duben 2016). Vyvinuto ve spolupráci s řečovými specialisty z řad pediatrů, zubním lékařem, ergonomem a porodní asistentkou.