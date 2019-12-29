Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
340 ml
340 ml
od 12 měsíců
Tento hrneček bez hubičky umožňuje pití po celém obvodu z 360 °, stejně jako u hrnečku pro dospělé.
Konstrukce tohoto hrnečku bez hubičky umožňuje zubům zdravý růst.
Tento hrneček bez hubičky nabízí jedinečný ventil, který je aktivován ústy, takže tekutina vytéká z hrnečku přímo do úst dítěte, když je ventil stisknut proti okraji hrnečku. Mezi doušky se ventil automaticky uzavírá, takže se nemusíte obávat polití a nepořádku.
4.7
z 5
52
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ajuška
29/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Výrobek předčil má očekávání
Hrneček jsem zkoušela u syna (11m), jelikož je to kluk, je to i pěkný čertík. Ať s hnečkem hrkal sebevíc, nic neteklo. Opravdu je zapotřebí přistát rty. Za nás je to skvělý způsob jak přejít na normální hrneček. Nemusím se bát, že se malý poleje a stejně tak mu poteče jen tolik, kolik vtáhne. Za nás super.
Výhody
Dítě se naučí pít bez dudlíku, není mokré a nezakucká se.
Nevýhody
Žádné nevýhody jsem nezaznamenala
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček
BambaP
13/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
"Dospělácký" hrneček Philips Avent
Samotný hrneček je vyroben z kvalitního pevného plastu, který je transparentní, takže vidíte, jaký je jeho obsah. Jako praktická hodnotím velká oboustranná držadla a vrchní víčko. Hrneček je velmi povedený, pro děti zajímavý svými obrázky. Jednoduše se udržuje čistý díky jednoduchému skládacímu mechanismu. Já osobně jsem však ze začátku měla trochu problém s jeho opětovným složením, je to menší rébus. Jednotlivé části lze také mýt v myčce na nádobí. Co se týče používání hrnečku, malého okamžitě zaujal, ale vzhledem k tomu, že mu je teprve 16m, končí poměrná část vody, která díky stlačení vrchního dílu nateče, na oděvu a na zemi. Domnívám se tak, že je to čistě individuální a náš malý má na "dospělácký" hrneček ještě čas. Produkt ráda doporučuji rodičům jako hrneček vhodný na přechodnou dobu mezi lahvičkami a hrnečky se savičkami, brčky či pítky a klasickým hrnečkem.
Výhody
Kvalitní výrobek vhodný pro nejmenší, dostačující obsah, velká držadla, jednoduchá údržba
Nevýhody
Správné skládání mechanismu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček
Mounac
12/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Kvalitní výrobek
Hrneček je opravdu skvělý pro děti, kteří přecházejí z lahvičky na klasický hrneček (skleničku). Tento hrneček je netekoucí, lze pít ze všech stran. Stačí pouze přiložit rty k okraji a začne téct, takže velice jednoduché :). Opravdu doporučuji!
Výhody
lehký, netekoucí jednoduchá manipulace
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % dotazovaných dětských stomatologů potvrzuje, že tento hrneček umožňuje zdravý vývoj úst (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)
72 % dotazovaných dětských stomatologů doporučuje ústy aktivovanou technologii (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)