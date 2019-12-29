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  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití

Ukončeno

Philips AventDospělácký hrneček

SCF784/00

4.7
| (52) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
Usnadněte svému dítěti přechod z hrnečku s hubičkou na pití z otevřeného hrnečku, aniž by se polilo. Rty aktivovaná technologie funguje tak, že tekutina teče z hrnečku, pouze když dítě přitiskne ret k okraji nádobky.
Zobrazit všechny výhody
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brand recommended by moms worldwide1

Ideální hrneček pro rostoucí batolata

Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití

  • 340 ml

  • 340 ml

  • od 12 měsíců

Pít se dá po celém obvodu z 360 °, stejně jako u otevřených hrnků

Pít se dá po celém obvodu z 360 °, stejně jako u otevřených hrnků

Tento hrneček bez hubičky umožňuje pití po celém obvodu z 360 °, stejně jako u hrnečku pro dospělé.

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Konstrukce tohoto hrnečku bez hubičky umožňuje zubům zdravý růst.

Technologie aktivovaná ústy

Technologie aktivovaná ústy

Tento hrneček bez hubičky nabízí jedinečný ventil, který je aktivován ústy, takže tekutina vytéká z hrnečku přímo do úst dítěte, když je ventil stisknut proti okraji hrnečku. Mezi doušky se ventil automaticky uzavírá, takže se nemusíte obávat polití a nepořádku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

52

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výrobek předčil má očekávání

Hrneček jsem zkoušela u syna (11m), jelikož je to kluk, je to i pěkný čertík. Ať s hnečkem hrkal sebevíc, nic neteklo. Opravdu je zapotřebí přistát rty. Za nás je to skvělý způsob jak přejít na normální hrneček. Nemusím se bát, že se malý poleje a stejně tak mu poteče jen tolik, kolik vtáhne. Za nás super.

Výhody

Dítě se naučí pít bez dudlíku, není mokré a nezakucká se.

Nevýhody

Žádné nevýhody jsem nezaznamenala

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

"Dospělácký" hrneček Philips Avent

Samotný hrneček je vyroben z kvalitního pevného plastu, který je transparentní, takže vidíte, jaký je jeho obsah. Jako praktická hodnotím velká oboustranná držadla a vrchní víčko. Hrneček je velmi povedený, pro děti zajímavý svými obrázky. Jednoduše se udržuje čistý díky jednoduchému skládacímu mechanismu. Já osobně jsem však ze začátku měla trochu problém s jeho opětovným složením, je to menší rébus. Jednotlivé části lze také mýt v myčce na nádobí. Co se týče používání hrnečku, malého okamžitě zaujal, ale vzhledem k tomu, že mu je teprve 16m, končí poměrná část vody, která díky stlačení vrchního dílu nateče, na oděvu a na zemi. Domnívám se tak, že je to čistě individuální a náš malý má na "dospělácký" hrneček ještě čas. Produkt ráda doporučuji rodičům jako hrneček vhodný na přechodnou dobu mezi lahvičkami a hrnečky se savičkami, brčky či pítky a klasickým hrnečkem.

Výhody

Kvalitní výrobek vhodný pro nejmenší, dostačující obsah, velká držadla, jednoduchá údržba

Nevýhody

Správné skládání mechanismu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček

12/12/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek

Hrneček je opravdu skvělý pro děti, kteří přecházejí z lahvičky na klasický hrneček (skleničku). Tento hrneček je netekoucí, lze pít ze všech stran. Stačí pouze přiložit rty k okraji a začne téct, takže velice jednoduché :). Opravdu doporučuji!

Výhody

lehký, netekoucí jednoduchá manipulace

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF784/00 Dospělácký hrneček

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % dotazovaných dětských stomatologů potvrzuje, že tento hrneček umožňuje zdravý vývoj úst (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)

  2. 72 % dotazovaných dětských stomatologů doporučuje ústy aktivovanou technologii (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)