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  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití

Ukončeno

Philips AventDospělácký hrneček

SCF782/17

4.5
| (73) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
Usnadněte svému dítěti přechod z hrnečku s hubičkou na pití z otevřeného hrnečku, aniž by se polilo. Rty aktivovaná technologie funguje tak, že tekutina teče z hrnečku, pouze když dítě přitiskne ret k okraji nádobky.
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Ideální hrneček pro rostoucí batolata

Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití

  • 260 ml

  • 260 ml

  • Od 9 měsíců

Pít se dá po celém obvodu z 360 °, stejně jako u otevřených hrnků

Pít se dá po celém obvodu z 360 °, stejně jako u otevřených hrnků

Tento hrneček bez hubičky umožňuje pití po celém obvodu z 360 °, stejně jako u hrnečku pro dospělé.

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Konstrukce tohoto hrnečku bez hubičky umožňuje zubům zdravý růst.

Technologie aktivovaná ústy

Technologie aktivovaná ústy

Tento hrneček bez hubičky nabízí jedinečný ventil, který je aktivován ústy, takže tekutina vytéká z hrnečku přímo do úst dítěte, když je ventil stisknut proti okraji hrnečku. Mezi doušky se ventil automaticky uzavírá, takže se nemusíte obávat polití a nepořádku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

73

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ten hrnek je prostě boží.

Úžasný hrneček, jsem ráda, že jsem ho dceři koupila. Dobře se drží a hlavně neteče, takže nemám koberec věčně od čaje. Sama jsem nechápala, jak to může fungovat a opravdu teče jen, když se člověk chce napít. Naneštěstí moje vynalézavá dcerka přišla na způsob, jak čaj z hrnečku dostat :D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/00 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/00 Dospělácký hrneček

15/04/2019

Česká republika

Česká republika

Super hrneček na nácvik pití

Hrneček je super, dobře se drží, neteče.. syn se z něho naučil pít opravdu rychle a snaží se i dál pít jako velkej kluk od nás, kdy po trénování s tímto, už se ani tak často nepolévá. Jediný problém je při mytí, to rozkládání a zkládání mě štve, na druhou stranu je to daň za to, jak je to super vychytaný.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Super pomocník, když už mimčo není mimčo a chce pít jako dospělák.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % dotazovaných dětských stomatologů potvrzuje, že tento hrneček umožňuje zdravý vývoj úst (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)

  2. 72 % dotazovaných dětských stomatologů doporučuje ústy aktivovanou technologii (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)