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Ukončeno
260 ml
260 ml
Od 9 měsíců
Tento hrneček bez hubičky umožňuje pití po celém obvodu z 360 °, stejně jako u hrnečku pro dospělé.
Konstrukce tohoto hrnečku bez hubičky umožňuje zubům zdravý růst.
Tento hrneček bez hubičky nabízí jedinečný ventil, který je aktivován ústy, takže tekutina vytéká z hrnečku přímo do úst dítěte, když je ventil stisknut proti okraji hrnečku. Mezi doušky se ventil automaticky uzavírá, takže se nemusíte obávat polití a nepořádku.
4.5
z 5
73
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Locika17
30/09/2019
Česká republika
Ten hrnek je prostě boží.
Úžasný hrneček, jsem ráda, že jsem ho dceři koupila. Dobře se drží a hlavně neteče, takže nemám koberec věčně od čaje. Sama jsem nechápala, jak to může fungovat a opravdu teče jen, když se člověk chce napít. Naneštěstí moje vynalézavá dcerka přišla na způsob, jak čaj z hrnečku dostat :D
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/00 Dospělácký hrneček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/00 Dospělácký hrneček
ElleDH
15/04/2019
Česká republika
Super hrneček na nácvik pití
Hrneček je super, dobře se drží, neteče.. syn se z něho naučil pít opravdu rychle a snaží se i dál pít jako velkej kluk od nás, kdy po trénování s tímto, už se ani tak často nepolévá. Jediný problém je při mytí, to rozkládání a zkládání mě štve, na druhou stranu je to daň za to, jak je to super vychytaný.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Super pomocník, když už mimčo není mimčo a chce pít jako dospělák.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % dotazovaných dětských stomatologů potvrzuje, že tento hrneček umožňuje zdravý vývoj úst (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)
72 % dotazovaných dětských stomatologů doporučuje ústy aktivovanou technologii (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)