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  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
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  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
  • Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití

Ukončeno

Philips AventDospělácký hrneček

SCF782/00

4.5
| (73) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití
Usnadněte svému dítěti přechod z hrnečku s hubičkou na pití z otevřeného hrnečku, aniž by se polilo. Rty aktivovaná technologie funguje tak, že tekutina teče z hrnečku, pouze když dítě přitiskne ret k okraji nádobky.
Zobrazit všechny výhody
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Ideální hrneček pro rostoucí batolata

Pomáhá s přechodem na dospělácký způsob pití

  • 260 ml

  • 260 ml

  • Od 9 měsíců

Pít se dá po celém obvodu z 360 °, stejně jako u otevřených hrnků

Pít se dá po celém obvodu z 360 °, stejně jako u otevřených hrnků

Tento hrneček bez hubičky umožňuje pití po celém obvodu z 360 °, stejně jako u hrnečku pro dospělé.

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Konstrukce tohoto hrnečku bez hubičky umožňuje zubům zdravý růst.

Technologie aktivovaná ústy

Technologie aktivovaná ústy

Tento hrneček bez hubičky nabízí jedinečný ventil, který je aktivován ústy, takže tekutina vytéká z hrnečku přímo do úst dítěte, když je ventil stisknut proti okraji hrnečku. Mezi doušky se ventil automaticky uzavírá, takže se nemusíte obávat polití a nepořádku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

73

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ten hrnek je prostě boží.

Úžasný hrneček, jsem ráda, že jsem ho dceři koupila. Dobře se drží a hlavně neteče, takže nemám koberec věčně od čaje. Sama jsem nechápala, jak to může fungovat a opravdu teče jen, když se člověk chce napít. Naneštěstí moje vynalézavá dcerka přišla na způsob, jak čaj z hrnečku dostat :D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/00 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/00 Dospělácký hrneček

15/04/2019

Česká republika

Česká republika

Super hrneček na nácvik pití

Hrneček je super, dobře se drží, neteče.. syn se z něho naučil pít opravdu rychle a snaží se i dál pít jako velkej kluk od nás, kdy po trénování s tímto, už se ani tak často nepolévá. Jediný problém je při mytí, to rozkládání a zkládání mě štve, na druhou stranu je to daň za to, jak je to super vychytaný.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Super pomocník, když už mimčo není mimčo a chce pít jako dospělák.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF782/17 Dospělácký hrneček

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Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % dotazovaných dětských stomatologů potvrzuje, že tento hrneček umožňuje zdravý vývoj úst (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)

  2. 72 % dotazovaných dětských stomatologů doporučuje ústy aktivovanou technologii (nezávislý internetový výzkum, USA, duben 2016)