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  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě
  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě
  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě
  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě
  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě
  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě
  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě
  • Udržuje déle nápoje při správné teplotě

Ukončeno

Philips AventIzolované hrnečky s brčkem

SCF766/00

4.6
| (23) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Udržuje déle nápoje při správné teplotě
Izolovaný hrneček s brčkem Avent SCF766/00 pomáhá udržovat nápoj teplejší nebo studenější po delší dobu, takže dítě si pití více vychutná! Má ochranu proti vytečení a batole jej může snadno samostatně používat díky jedinečnému otočnému víčku.
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Ochrana proti vytečení, dítě jej může snadno používat samo

Udržuje déle nápoje při správné teplotě

  • 260 ml

  • Brčko, 12m+

Uchovává teplotu nápoje po delší dobu.

Měkké brčko s integrovaným ventilem proti vylití

Snadná aktivace – nápoj lze sáním velmi snadno pít

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

23

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3
2

11/02/2020

Česká republika

Česká republika

Zaměstnanec společnosti Philips

Moc spokojena skvele funkce

[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

20/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Lahvičku doporučujeme

Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.

Výhody

údržba, tekutina vydrží teplá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hrnečky, které udrží teplotu nápoje.

Koupila jsem si hrneček, protože jsem hledala něco, co bude jednoduché na údržbu, v zimě udrží teplotu nápoje a dětem se z nich bude dobře pít. Všechny moje kritéria hrneček splnil, navíc je i zajímavý pro děti.

Výhody

Snadno se čistí, neteče i když je v něm teplý nápoj, je lehký.

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

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Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 