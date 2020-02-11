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Ukončeno
260 ml
Brčko, 12m+
4.6
z 5
23
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
marikam
11/02/2020
Česká republika
Zaměstnanec společnosti Philips
Moc spokojena skvele funkce
[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
barunka85
20/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Lahvičku doporučujeme
Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.
Výhody
údržba, tekutina vydrží teplá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Nina44
19/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Hrnečky, které udrží teplotu nápoje.
Koupila jsem si hrneček, protože jsem hledala něco, co bude jednoduché na údržbu, v zimě udrží teplotu nápoje a dětem se z nich bude dobře pít. Všechny moje kritéria hrneček splnil, navíc je i zajímavý pro děti.
Výhody
Snadno se čistí, neteče i když je v něm teplý nápoj, je lehký.
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.