VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Udržuje hrneček s brčkem vždy hygienický
  • Udržuje hrneček s brčkem vždy hygienický
  • Udržuje hrneček s brčkem vždy hygienický
  • Udržuje hrneček s brčkem vždy hygienický

Ukončeno

Philips AventHrnečky s brčkem

SCF764/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Udržuje hrneček s brčkem vždy hygienický
Sada náhradních brček Philips Avent SCF764/00 s kartáčkem obsahuje 2 sady vyměnitelných brček a čisticí kartáček. To znamená, že brčko v hrnečku lze stále udržovat v čistotě a hygieně pro okamžité použití!
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Náhradní silikonové brčko s čisticím kartáčkem

Udržuje hrneček s brčkem vždy hygienický

  • Sada náhradních brček

  • Se štětkou

Včetně 2 sad náhradních brček a čisticího štětečku

Pro 260ml hrnky s brčkem

Štěteček umožňuje snadné čištění brčka

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 