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Ukončeno
Sada náhradních brček
Se štětkou
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.