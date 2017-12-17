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  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách

Ukončeno

Philips AventHrnečky s brčkem

SCF762/00

5
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
Hrneček s brčkem Philips Avent SCF762/00 představuje ideální řešení pití pro rostoucí batole. Má ochranu proti vytečení, batole jej může snadno samostatně používat díky jedinečnému otočnému víčku a lze jej snadno rozebrat a vyčistit.
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Ochrana proti vytečení, dítě jej může snadno používat samo

Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách

  • 340 ml

  • Brčko, 18m+

Měkké silikonové brčko s integrovaným ventilem proti vylití

Otočit a otevřít nebo zavřít víčko snadno zvládne i dítě

Otočné víčko udržuje brčko čisté

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý :-)

Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Hrnečky s brčkem

28/08/2017

Polska

Polska

Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy

Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

Bardzo praktyczny dla małych dzieci

Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 