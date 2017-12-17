Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
340 ml
Brčko, 18m+
5.0
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kateřina21
17/12/2017
Česká republika
Skvělý :-)
Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Hrnečky s brčkem
Beata11
28/08/2017
Polska
Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy
Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką
wiol12
30/12/2014
Polska
Bardzo praktyczny dla małych dzieci
Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF762/00 Kubki ze słomką
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.