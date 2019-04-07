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  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití

Ukončeno

Philips AventHrneček s hubičkou

SCF755/00

3.3
| (15) Recenze
Pití bez rozlití
Nový hrneček na pití Philips Avent bez obsahu BPA je vybaven ventilem přihlášeným k patentování, který zaručuje, že se tekutina nerozlije. Hubička a rukojeti odolné proti rozkousání umožňují vašemu batoleti snadné pití. Pohodlný pro vaše dítě, výhodný pro vás.
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Snadný přechod od lahve k hrnečku

Pití bez rozlití

  • Pití bez rozlití

  • 340 ml

  • od 18 měsíců

Neteče! Maminky potvrzují

Již žádný nepořádek! Nový ventil přihlášený k patentování zajišťuje, že voda vytéká pouze tehdy, když dítě pije z hubičky.

Snadná změna na hrneček s volným průtokem

Stačí odstranit ventil a z hrnečku s hubičkou se stane hrneček s volným průtokem.

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.3

z 5

15

Recenze

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Чашка з носиком

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Чашка з носиком

25/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.

Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

28/07/2017

Eesti

Eesti

Väga hea

Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Tilaga tass

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Tilaga tass

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 