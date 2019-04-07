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Ukončeno
SCF755/00
Pití bez rozlití
340 ml
od 18 měsíců
Již žádný nepořádek! Nový ventil přihlášený k patentování zajišťuje, že voda vytéká pouze tehdy, když dítě pije z hubičky.
Stačí odstranit ventil a z hrnečku s hubičkou se stane hrneček s volným průtokem.
Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.
3.3
z 5
15
Recenze
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Чашка з носиком
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Чашка з носиком
Csillalini
25/04/2018
Magyarország
Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.
Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Piia
28/07/2017
Eesti
Väga hea
Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Tilaga tass
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF755/00 Tilaga tass
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.