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Ukončeno
SCF753/03
Pití bez rozlití
260 ml
od 12 měsíců
Tvrdá hubička
Již žádný nepořádek! Nový ventil přihlášený k patentování zajišťuje, že voda vytéká pouze tehdy, když dítě pije z hubičky.
Stačí odstranit ventil a z hrnečku s hubičkou se stane hrneček s volným průtokem.
Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.
3.9
z 5
42
Recenze
zdebrozova
05/07/2018
Česká republika
hrneček se dobře drží v ruce a opravdu neteče
Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753/07 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička doporučuju, protože se hrneček dobře drží v ruce a opravdu neteče.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/07 Hrneček s hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/07 Hrneček s hubičkou
Brozova
04/07/2018
Česká republika
Kvalitní produkt
Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička - kvalitní produkt, mohu doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou
hanysek0401
25/06/2018
Česká republika
SUPER VÝROBEK!
Hrneček s hubičkou Philips Avent jsme právě vyzkoušeli,a jsme moc spokojenni.Malému se líbí i obrázek,ale hlavně pítko je super.Nevidím na hrníčku žádné nedostatky.Uvažuji i o pořízení druhého hrníčku,protože mám prcky dva a přetahují se o jeden.nedostatky Všem maminkám doporučuji pořízení tohoto hrníčku s oušky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou
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