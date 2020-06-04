VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití

Ukončeno

Philips AventHrneček s hubičkou

SCF751/03

4.1
| (72) Recenze
Pití bez rozlití
Nový hrneček na pití Philips Avent bez obsahu BPA je vybaven ventilem přihlášeným k patentování, který zaručuje, že se tekutina nerozlije. Měkká hubička a rukojeti umožňují vašemu batoleti snadné pití. Pohodlný pro vaše dítě, výhodný pro vás.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Snadný přechod od lahve k hrnečku

Pití bez rozlití

  • Pití bez rozlití

  • 200 ml

  • od 6 měsíců

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

.

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

72

Recenze

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

02/03/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Sucha podłoga

Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

15/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest super:)

Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 