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  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití

Ukončeno

Philips AventHrneček s hubičkou

SCF746/01

4.9
| (18) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pití bez rozlití
Dětský hrneček Philips Avent bez BPA je vybaven měkkou silikonovou hubičkou zajišťující pití bez rozlévání. V kombinaci s měkkými držadly se tak vaše batole může naučit pít samostatně. Snadné pití pro vaše dítě, pohodlí pro vás.
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Snadný přechod od lahve k hrnečku

Pití bez rozlití

  • Pití bez rozlití

  • 200 ml

  • od 6 měsíců

Zabudovaná záklopka pro pití bez rozlití

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma ručičkama.

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

18

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Gyakorlatban is bizonyított

Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.

Výhody

Minden szempontból praktikus

Nevýhody

Nem tudok ilyet mondani

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Zaměstnanec společnosti Philips

A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek

[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.

Výhody

Tökéletes termék

Nevýhody

Ilyen nincs

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

A legjobb itatópohár

Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék

Výhody

Nem csepeg

Nevýhody

Nincs olyan

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 