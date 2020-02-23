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Ukončeno
Pití bez rozlití
200 ml
od 6 měsíců
Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma ručičkama.
Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.
4.9
z 5
18
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Výhody
Minden szempontból praktikus
Nevýhody
Nem tudok ilyet mondani
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Zaměstnanec společnosti Philips
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Výhody
Tökéletes termék
Nevýhody
Ilyen nincs
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Výhody
Nem csepeg
Nevýhody
Nincs olyan
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.