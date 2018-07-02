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Ukončeno
Pasuje dítěti do ruky a odpovídá fázím vývoje při jídle
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Ověřený kupující
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.