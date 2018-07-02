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  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

Ukončeno

Philips AventCvičná lžíce Avent s možností přizpůsobení, 6m+

SCF722/00

4.7
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
Cvičná lžíce Philips Avent je speciálně navržena tak, aby vaše dítě podpořila v samostatném jezení. Má ohebnou rukojeť a zakončení, které lze přizpůsobit podle úchopu dítěte a jeho momentálních vývojových potřeb.
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Podporuje a rozvíjí dítě, aby jedlo samo

Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

První dětská lžička pro děti

Upravitelná rukojeť a samotná lžička

Pasuje dítěti do ruky a odpovídá fázím vývoje při jídle

Ideální pro malé dětské ručičky – vhodné pro samostatné krmení

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Ověřený kupující

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 