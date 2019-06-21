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  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
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  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
  • Lžičky pro batolata s měkkou špičkou

Ukončeno

Philips AventLžičky pro batolata od 6 měsíců

SCF710/00

4.9
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Lžičky pro batolata s měkkou špičkou
Lžičky Philips Avent SCF710/00 pro batolata vycházejí vstříc fázím vývoje vašeho dítěte
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Avent pro batolata

Lžičky pro batolata s měkkou špičkou

0 % BPA

Snadné čištění, lze mýt v myčce

Rukojeť s dlouhým dosahem

Rukojeť s dlouhým dosahem

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF710/00 Avent Etetőkanál

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF710/00 Avent Etetőkanál

28/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. Pro USA není součástí měkká špička