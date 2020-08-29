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Ukončeno
White
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ryslana
29/08/2020
Україна
Тарелки очень удобные.
Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
Анна2821
21/06/2019
Україна
Забавный дизайн и хорошее качество
Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
SergKovalsky
01/04/2019
Україна
Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации
Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.