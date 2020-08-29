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  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

Ukončeno

Philips AventSada 2 misek pro batolata, 6m+

SCF708/00

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
Sada misek Philips Avent SCF708/00 pro batolata vychází vstříc fázím vývoje vašeho dítěte
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Sada misek určených pro batolata

Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

  • White

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

0 % BPA

Vhodné do mikrovlnné trouby

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 