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  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

Ukončeno

Philips AventMalá miska pro batole od 6 měsíců

SCF706/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
Mistička Philips Avent SCF706/00 pro batolata vychází vstříc fázím vývoje vašeho dítěte
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Miska určená pro batolata

Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

  • White

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

0 % BPA

Vhodné do mikrovlnné trouby

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
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1

30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Výhody

Якість та дизайн

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 