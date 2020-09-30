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Ukončeno
White
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Výhody
Якість та дизайн
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.