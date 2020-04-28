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  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
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  • Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

Ukončeno

Philips AventVelká miska pro batolata od 12 měsíců

SCF704/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
Velká miska Philips Avent SCF704/00 pro batolata vychází vstříc fázím vývoje vašeho dítěte
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Miska určená pro batolata

Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

  • White

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

0 % BPA

Vhodné do mikrovlnné trouby

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 