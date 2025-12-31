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Ukončeno
SCF670/01
260 ml
od 12 měsíců
Stylový hrníček pomáhá na cestách udržovat nápoj pro batole delší dobu svěží
Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.
Hubička je navržena tak, aby byla odolná vůči okousání, měla větší průtok a hrneček měl větší kapacitu pro aktivní kojence
Recenze
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Nelze zaměnit s ostatními hrnečky Philips Avent pro batolata