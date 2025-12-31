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  • Udržuje nápoje déle čerstvé
  • Udržuje nápoje déle čerstvé

Ukončeno

Philips AventIzolovaný hrneček

SCF670/01

Udržuje nápoje déle čerstvé
Izolovaný hrneček Philips Avent se ideálně hodí na cesty, neboť udrží nápoj čerstvý po delší dobu. Je k dispozici se zvířecí tématikou a je vybaven hubičkou odolnou proti okousání a těsnicím ventilem.
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Hubička s ventil.proti rozlití a okous.

Udržuje nápoje déle čerstvé

  • 260 ml

  • od 12 měsíců

Ideální na cesty, udržuje nápoje svěží

Ideální na cesty, udržuje nápoje svěží

Stylový hrníček pomáhá na cestách udržovat nápoj pro batole delší dobu svěží

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.

Větší průtok a hubička s ochranou proti okousání

Větší průtok a hubička s ochranou proti okousání

Hubička je navržena tak, aby byla odolná vůči okousání, měla větší průtok a hrneček měl větší kapacitu pro aktivní kojence

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Nelze zaměnit s ostatními hrnečky Philips Avent pro batolata