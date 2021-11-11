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  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve

Ukončeno

Philips AventDudlík s přirozeným tvarem

SCF656/27

4.6
| (9) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Přirozený způsob krmení z lahve
Dudlík Philips Avent pro hustou stravu je ideální pro pokrmy o hustší konzistenci, jako jsou například obilné kaše nebo polévky. Dudlík má inovativní design okvětního lístku pro přirozené přisátí podobné přisátí k prsu pro snadné kombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozený způsob krmení z lahve

  • 2 kusy

  • Pro průtok husté stravy

  • od 6 měsíců

Dudlík bez BPA

Dudlík bez BPA

Tento dudlík je vyroben ze silikonu – materiálu bez BPA (Podle směrnice Evropské unie 2011/8/EU)

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Kompatibilní s kojeneckou lahví Philips Avent Natural

S lahvemi Natural doporučujeme používat pouze dudlíky Natural.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

9

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Výhody

коликов стало меньше, прочная

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF654/27 Соска Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF654/27 Соска Natural

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011