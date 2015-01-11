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  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve

Ukončeno

Philips AventDudlík s přirozeným tvarem

SCF655/27

4.3
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Přirozený způsob krmení z lahve
Díky dudlíku Philips Avent Natural s variabilním průtokem můžete upravit průtok prostým otočením lahve. Dudlík má inovativní design okvětního lístku a podporuje přirozené přisátí podobné jako u přisátí k prsu. Ulehčuje tak dítěti kombinaci krmení z prsu a lahve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozený způsob krmení z lahve

  • 2 kusy

  • Variabilní průtok

  • 3m+

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

3
2

11/01/2015

Polska

Polska

świetny smoczek

Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Smoczek Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Smoczek Natural

10/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod.

Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF655/27 Sisač Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF655/27 Sisač Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Výhody

Minőség

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Natural etetőcumi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Natural etetőcumi

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

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