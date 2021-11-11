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Ukončeno
2 kusy
Rychlý průtok
od 6 měsíců
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
4.6
z 5
9
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Výhody
коликов стало меньше, прочная
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF654/27 Соска Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF654/27 Соска Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011