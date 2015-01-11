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Ukončeno
2 kusy
Střední průtok
3m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
4.3
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
krysia123
11/01/2015
Polska
świetny smoczek
Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Smoczek Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Smoczek Natural
mama
10/09/2017
Hrvatska
Izvrstan proizvod.
Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF655/27 Sisač Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF655/27 Sisač Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Výhody
Minőség
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Natural etetőcumi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF653/27 Natural etetőcumi
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011