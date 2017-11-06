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Ukončeno
2 kusy
Novorozenecký průtok
0m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF651/27 Smoczek Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF651/27 Smoczek Natural
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF651/27 Smoczek Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF651/27 Smoczek Natural
lhkgjg
12/11/2012
Polska
Polecam!!!
Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF651/27 Smoczek Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF651/27 Smoczek Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011