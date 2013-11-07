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Ukončeno
1 lahev
330 ml
Dudlík s variabilním průtokem
3m+
Dudlík s variabilním průtokem je umožňuje nastavení rychlosti průtoku. Rychlost průtoku lze měnit jednoduchým otáčením lahve tak, aby označení I, II nebo III na dudlíku byla proti nosu dítěte.
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve
Používáním lahví na krmení Avent Airflex s ventilem Airflex předcházíte polykání vzduchu během krmení stejně jako při kojení.
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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