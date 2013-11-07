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  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení

Ukončeno

Philips Avent AirflexDětská láhev Classic

SCF646/17

4.8
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pro zdravé, aktivní krmení
Lahve na krmení Avent Airflex Philips používají jedinečný dudlík Avent Airflex, který podporuje zdravé a aktivní krmení a odpovídá přirozenému rytmu krmení dítěte. Dudlík Airflex dítěti usnadní přechod z kojení na krmení z lahve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Pro zdravé, aktivní krmení

  • 1 lahev

  • 330 ml

  • Dudlík s variabilním průtokem

  • 3m+

Dudlík s proměnlivým tokem pro hustší stravu

Dudlík s proměnlivým tokem pro hustší stravu

Dudlík s variabilním průtokem je umožňuje nastavení rychlosti průtoku. Rychlost průtoku lze měnit jednoduchým otáčením lahve tak, aby označení I, II nebo III na dudlíku byla proti nosu dítěte.

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve

Integrovaný ventil Airflex

Integrovaný ventil Airflex

Používáním lahví na krmení Avent Airflex s ventilem Airflex předcházíte polykání vzduchu během krmení stejně jako při kojení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 