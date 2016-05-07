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  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení

Ukončeno

Philips Avent AirflexDětská láhev Classic

SCF643/17

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pro zdravé, aktivní krmení
Lahve na krmení Avent Airflex Philips používají jedinečný dudlík Avent Airflex, který podporuje zdravé a aktivní krmení a odpovídá přirozenému rytmu krmení dítěte. Dudlík Airflex dítěti usnadní přechod z kojení na krmení z lahve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Pro zdravé, aktivní krmení

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Dudlík pro pomalý průtok

  • 1m+

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve

Integrovaný ventil Airflex

Integrovaný ventil Airflex

Používáním lahví na krmení Avent Airflex s ventilem Airflex předcházíte polykání vzduchu během krmení stejně jako při kojení.

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené lahví Avent trpí kolikou méně často než děti krmené běžnou lahví. (www.philips.com/Avent).

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF663/27 Classic PES baby bottle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF663/27 Classic PES baby bottle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF663/27 Classic PES baby bottle

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 