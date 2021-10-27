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Ukončeno
3 lahve
125 ml
Dudlík s průtokem pro novorozence
0m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve
Používáním lahví na krmení Avent Airflex s ventilem Airflex předcházíte polykání vzduchu během krmení stejně jako při kojení.
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené lahví Avent trpí kolikou méně často než děti krmené běžnou lahví. (www.philips.com/Avent).
4.7
z 5
101
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Mia52
27/10/2021
Česká republika
Super
Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Kikina56
30/09/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vše v pořádku
Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Vyborna láhev
Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.
Výhody
Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.