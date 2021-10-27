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  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení

Ukončeno

Philips Avent AirflexDětská láhev Classic

SCF640/37

4.7
| (101) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Pro zdravé, aktivní krmení
Lahve na krmení Avent Airflex Philips používají jedinečný dudlík Avent Airflex, který podporuje zdravé a aktivní krmení a odpovídá přirozenému rytmu krmení dítěte. Dudlík Airflex dítěti usnadní přechod z kojení na krmení z lahve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Pro zdravé, aktivní krmení

  • 3 lahve

  • 125 ml

  • Dudlík s průtokem pro novorozence

  • 0m+

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve

Integrovaný ventil Airflex

Integrovaný ventil Airflex

Používáním lahví na krmení Avent Airflex s ventilem Airflex předcházíte polykání vzduchu během krmení stejně jako při kojení.

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené lahví Avent trpí kolikou méně často než děti krmené běžnou lahví. (www.philips.com/Avent).

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

101

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

2

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Super

Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vše v pořádku

Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vyborna láhev

Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.

Výhody

Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 