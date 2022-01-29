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Ukončeno
2 ks
Dudlík s rychlým průtokem
od 6 měsíců
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
4.9
z 5
89
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Míra S.
29/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vše v pořádku.
ok, splnilo očekávání pro výměnu na Avent lahvičku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF634/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF634/27 Antikolikový dudlík
Džery
04/05/2021
Česká republika
Tradiční kvalita
Na tomto dudlíku je vidět, že co je kvalitní, není třeba pořád měnit či nesmyslně upgradovat! V mé rodině prošel již dvěma dětmi a nakoupil jsem ho dopředu už na třetí! ...víc dětí už nezvládnu :-)
Výhody
kvalita, dokonalé provedení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF634/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF634/27 Antikolikový dudlík
Teryk9999
19/05/2020
Česká republika
Super antikolikový dudlík
Za nás super. Syn byl kojený a flašku dostal jen zřídka kdy. Hodně se říká, že krmení z lahve může kojení zkazit ale s tímto dudlíkem se nám to nestalo.
Výhody
Tvar
Nevýhody
Nemám co vytknout
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF634/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF634/27 Antikolikový dudlík
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011