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Ukončeno
2 ks
Dudlík s pomalým průtokem
1m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
4.6
z 5
30
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
to-ma-nka12
02/11/2022
Česká republika
Super pomocník při bolení bříšek
Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!
Výhody
Tvar, velikost průtoku, funguje!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík
CeRe13
31/10/2022
Česká republika
Malý zázrak
Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.
Výhody
Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík
Maljana
31/10/2022
Česká republika
Super dudliky
S avent antikolikovymi dudliky jsem velmi spokojena, opravdu funguji. Miminku se nedostava tolik vzduchu do briska, jako z ostatnich lahvicek.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011