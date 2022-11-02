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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventAntikolikový dudlík

SCF632/27

4.6
| (30) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Náš antikolikový dudlík je navržen pro nepřerušované krmení. Vzduch je udržován v lahvi, takže neproudí do bříška dítěte. Jeho textura zabraňuje stlačení dudlíku pro minimalizaci přerušování krmení a nepohodlí.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 2 ks

  • Dudlík s pomalým průtokem

  • 1m+

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

30

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

2

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník při bolení bříšek

Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!

Výhody

Tvar, velikost průtoku, funguje!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík

31/10/2022

Česká republika

Česká republika

Malý zázrak

Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.

Výhody

Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík

31/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudliky

S avent antikolikovymi dudliky jsem velmi spokojena, opravdu funguji. Miminku se nedostava tolik vzduchu do briska, jako z ostatnich lahvicek.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF632/27 Antikolikový dudlík

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

  2. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  3. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.

  4. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011