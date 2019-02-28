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Ukončeno

Philips Avent VIASada pro dětskou stravu

SCF613/20

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Jeden systém a mnoho možností
VIA je univerzální systém skladování, který šetří prostor a který byl navržen tak, aby rostl s dítětem. Pohárky VIA jsou ideální pro skladování a přepravu chutných domácích pokrmů.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Systém skladování VIA bez BPA

Jeden systém a mnoho možností

Snadné uspořádání

Snadné uspořádání

Snadné označení pohárků vám pomůže sledovat data a jejich obsah.

S ochranou proti protékání a se šroubovacím systémem

S ochranou proti protékání a se šroubovacím systémem

Pro bezpečné skladování a přepravu

Dokonalý na cesty

Dokonalý na cesty

Ideální pro skladování a přepravu

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

22/12/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu