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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Snadné označení pohárků vám pomůže sledovat data a jejich obsah.
Pro bezpečné skladování a přepravu
Ideální pro skladování a přepravu
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Zoe41
22/12/2015
Polska
Ověřený kupující
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka