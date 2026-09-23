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Ukončeno
SCF606/01
Hygiena na cestách
Hrneček pro batolata Philips Avent představuje snadný způsob přechodu z lahve na hrneček. Odklápěcí víčko umožňuje udržovat hubičku neustále čistou, dokonce i na cestách. Je neuvěřitelně odolný proti rozlití, i když s ním dítě třese nebo hází – a přesto se z něj snadno pije
200 ml
Měkká hubička pro děti od 6 měsíců
s držadly
Patentovaný ventil hubičky hrnečku Philips Avent kontroluje tok a zaručuje, že nedojde k rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku
Recenze
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.