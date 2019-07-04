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  • Snadný přechod od lahve k hrnečku
  • Snadný přechod od lahve k hrnečku
  • Snadný přechod od lahve k hrnečku
  • Snadný přechod od lahve k hrnečku

Ukončeno

Philips AventHrneček pro batolata

SCF602/01

2.5
| (4) Recenze
Snadný přechod od lahve k hrnečku
Kouzelný hrneček Avent Magic bez BPA společnosti Philips je neuvěřitelně odolný proti rozlití, ať s ním dítě třese, hází nebo ho pokládá – a přesto se z něho snadno pije. Hubičky s ventily lze použít i pro kojenecké lahve, které se také nebudou rozlévat.
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Snadné popíjení bez rozlití

Snadný přechod od lahve k hrnečku

  • 260 ml

  • Hubička pro batolata od 12 měsíců

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Zaklapávací víčko udržuje hubičku na cestách čistou a zaručuje přepravu bez rozlití

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.

Hubička pro děti od 12 měsíců

Hubička pro děti od 12 měsíců

Hubička pro děti s ochranou proti okousání, aby dítě mohlo pít s jistotou, ideální pro dobu prořezávání zoubků

Technické specifikace

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Recenze

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2.5

z 5

4

Recenze

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/22 Дитяча чашка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 