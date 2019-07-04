Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
SCF602/01
260 ml
Hubička pro batolata od 12 měsíců
Zaklapávací víčko udržuje hubičku na cestách čistou a zaručuje přepravu bez rozlití
Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.
Hubička pro děti s ochranou proti okousání, aby dítě mohlo pít s jistotou, ideální pro dobu prořezávání zoubků
2.5
z 5
4
Recenze
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/22 Дитяча чашка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka
WIOLA
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.