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Ukončeno
200 ml
Měkká hubička pro děti od 6 měsíců
Zaklapávací víčko udržuje hubičku na cestách čistou a zaručuje přepravu bez rozlití
Patentovaný ventil hubičky hrnečku Philips Avent kontroluje tok a zaručuje, že nedojde k rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku
Měkká flexibilní hubička je ideální pro přechod od kojení nebo krmení z lahve k pití z hrnečku
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/11 Kubek dla dziecka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka
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