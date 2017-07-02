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  • Snadný přechod od lahve k hrnečku
  • Snadný přechod od lahve k hrnečku
  • Snadný přechod od lahve k hrnečku
  • Snadný přechod od lahve k hrnečku

Ukončeno

Philips AventHrneček pro batolata

SCF600/11

4.8
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snadný přechod od lahve k hrnečku
Kouzelný hrneček Avent Magic bez BPA společnosti Philips je neuvěřitelně odolný proti rozlití, ať s ním dítě třese, hází nebo ho pokládá – a přesto se z něho snadno pije. Hubičky s ventily lze použít i pro kojenecké lahve, které se také nebudou rozlévat.
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Snadné popíjení bez rozlití

Snadný přechod od lahve k hrnečku

  • 200 ml

  • Měkká hubička pro děti od 6 měsíců

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Zaklap. víčko udržuje hubičku čistou

Zaklapávací víčko udržuje hubičku na cestách čistou a zaručuje přepravu bez rozlití

Měkká hubička s patentovaným těsnicím ventilem

Měkká hubička s patentovaným těsnicím ventilem

Patentovaný ventil hubičky hrnečku Philips Avent kontroluje tok a zaručuje, že nedojde k rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku

Měkká flexibilní hubička usnadňující první krok

Měkká flexibilní hubička usnadňující první krok

Měkká flexibilní hubička je ideální pro přechod od kojení nebo krmení z lahve k pití z hrnečku

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/11 Kubek dla dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF600/12 Kubek dla dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 