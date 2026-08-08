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Užijte si volné ruce a více času.
Vaše miminko i čas jsou drahocenné. Uvolněte si ruce s nositelnou hands-free odsávačkou mateřského mléka Philips Avent Natural Care. Je navržena tak, aby napodobovala rytmus pití vašeho miminka, a poskytuje výkon na úrovni nemocničních zařízení v diskrétním provedení odolném proti únikům.
Získejte až 4000 Kč zpět z nákupu
Značka doporučovaná maminkami po celém světě*
Odsávačka s nemocničním výkonem napodobuje rytmus pití miminka
Průhledné nádobky s vnitřním osvětlením
Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí
Vhodná pro 99 % všech maminek
Unikátní chránič SkinSense
Naše první nositelná odsávačka mateřského mléka přináší výkon na úrovni nemocničních zařízení v lehké podobě, která pohodlně sedí ve vaší podprsence. Kamkoli jdete, může jít s vámi. Na pohovku, k psacímu stolu nebo na procházku kolem bloku. Váš čas. Vaše rozhodnutí.
Na rozdíl od jiných nositelných odsávaček se nemusíte rozhodovat mezi svobodou a účinností. Náš motor má výkon na úrovni nemocničních zařízení, který se více podobá tradiční odsávačce – s přidanou výhodou, že je nositelná. Díky dobíjecím bateriím můžete odsávat diskrétně kdekoli.
Naše první nositelná odsávačka napodobuje přirozený rytmus pití miminka, díky čemuž je až dvakrát rychlejší než většina ostatních nositelných odsávaček**. Koneckonců, miminka vědí nejlépe, jak pít z prsu! Proto jsme ji navrhli s cílem podpořit vás v dosažení nejlepší produkce mléka a zároveň vám pomoci ušetřit drahocenný čas.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Součást promoakce
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Součást promoakce
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Součást promoakce
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Účinnost souvisí s technickým provedením výrobku.
Vztahuje se na frekvenci sání odsávačky.