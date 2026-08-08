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  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
  • Užijte si volné ruce a více času.
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Philips Avent Dvojitá elektrická odsávačkaHands-free nositelná odsávačka Natural Care

SCF495/11

5

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užijte si volné ruce a více času.

Vaše miminko i čas jsou drahocenné. Uvolněte si ruce s nositelnou hands-free odsávačkou mateřského mléka Philips Avent Natural Care. Je navržena tak, aby napodobovala rytmus pití vašeho miminka, a poskytuje výkon na úrovni nemocničních zařízení v diskrétním provedení odolném proti únikům.

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Značka doporučovaná maminkami po celém světě*

Napodobuje rytmus pití miminka

Užijte si volné ruce a více času.

  • Odsávačka s nemocničním výkonem napodobuje rytmus pití miminka

  • Průhledné nádobky s vnitřním osvětlením

  • Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí

  • Vhodná pro 99 % všech maminek

  • Unikátní chránič SkinSense

Svoboda odsávat kdekoli

Svoboda odsávat kdekoli

Naše první nositelná odsávačka mateřského mléka přináší výkon na úrovni nemocničních zařízení v lehké podobě, která pohodlně sedí ve vaší podprsence. Kamkoli jdete, může jít s vámi. Na pohovku, k psacímu stolu nebo na procházku kolem bloku. Váš čas. Vaše rozhodnutí.

Výkon na úrovni nemocničních zařízení, nositelné provedení

Výkon na úrovni nemocničních zařízení, nositelné provedení

Na rozdíl od jiných nositelných odsávaček se nemusíte rozhodovat mezi svobodou a účinností. Náš motor má výkon na úrovni nemocničních zařízení, který se více podobá tradiční odsávačce – s přidanou výhodou, že je nositelná. Díky dobíjecím bateriím můžete odsávat diskrétně kdekoli.

Efektivní odsávání* v rytmu, který napodobuje vaše miminko

Efektivní odsávání* v rytmu, který napodobuje vaše miminko

Naše první nositelná odsávačka napodobuje přirozený rytmus pití miminka, díky čemuž je až dvakrát rychlejší než většina ostatních nositelných odsávaček**. Koneckonců, miminka vědí nejlépe, jak pít z prsu! Proto jsme ji navrhli s cílem podpořit vás v dosažení nejlepší produkce mléka a zároveň vám pomoci ušetřit drahocenný čas.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Účinnost souvisí s technickým provedením výrobku.

  2. Vztahuje se na frekvenci sání odsávačky.