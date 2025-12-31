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Nové

Philips Avent Jednoduchá elektrická odsávačkaHands-free nositelná odsávačka Natural Care

SCF494/11

Užijte si volné ruce a více času.
Vaše miminko i čas jsou drahocenné. Uvolněte si ruce s nositelnou hands-free odsávačkou mateřského mléka Philips Avent Natural Care. Je navržena tak, aby napodobovala rytmus pití vašeho miminka, a poskytuje výkon na úrovni nemocničních zařízení v diskrétním provedení odolném proti únikům.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Napodobuje rytmus pití miminka

Užijte si volné ruce a více času.

  • Odsávačka s nemocničním výkonem napodobuje rytmus pití miminka

  • Průhledné nádobky s vnitřním osvětlením

  • Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí

  • Vhodná pro 99 % všech maminek

  • Unikátní chránič SkinSense

Svoboda odsávat kdekoli

Svoboda odsávat kdekoli

Naše první nositelná odsávačka mateřského mléka přináší výkon na úrovni nemocničních zařízení v lehké podobě, která pohodlně sedí ve vaší podprsence. Kamkoli jdete, může jít s vámi. Na pohovku, k psacímu stolu nebo na procházku kolem bloku. Váš čas. Vaše rozhodnutí.

Výkon na úrovni nemocničních zařízení, nositelné provedení

Výkon na úrovni nemocničních zařízení, nositelné provedení

Na rozdíl od jiných nositelných odsávaček se nemusíte rozhodovat mezi svobodou a účinností. Náš motor má výkon na úrovni nemocničních zařízení, který se více podobá tradiční odsávačce – s přidanou výhodou, že je nositelná. Díky dobíjecím bateriím můžete odsávat diskrétně kdekoli.

Efektivní odsávání* v rytmu, který napodobuje vaše miminko

Efektivní odsávání* v rytmu, který napodobuje vaše miminko

Naše první nositelná odsávačka napodobuje přirozený rytmus pití miminka, díky čemuž je až dvakrát rychlejší než většina ostatních nositelných odsávaček**. Koneckonců, miminka vědí nejlépe, jak pít z prsu! Proto jsme ji navrhli s cílem podpořit vás v dosažení nejlepší produkce mléka a zároveň vám pomoci ušetřit drahocenný čas.

Technické specifikace

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Recenze

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Účinnost souvisí s technickým provedením výrobku.

  2. Vztahuje se na frekvenci sání odsávačky.