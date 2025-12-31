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SCF494/11
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Odsávačka s nemocničním výkonem napodobuje rytmus pití miminka
Průhledné nádobky s vnitřním osvětlením
Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí
Vhodná pro 99 % všech maminek
Unikátní chránič SkinSense
Naše první nositelná odsávačka mateřského mléka přináší výkon na úrovni nemocničních zařízení v lehké podobě, která pohodlně sedí ve vaší podprsence. Kamkoli jdete, může jít s vámi. Na pohovku, k psacímu stolu nebo na procházku kolem bloku. Váš čas. Vaše rozhodnutí.
Na rozdíl od jiných nositelných odsávaček se nemusíte rozhodovat mezi svobodou a účinností. Náš motor má výkon na úrovni nemocničních zařízení, který se více podobá tradiční odsávačce – s přidanou výhodou, že je nositelná. Díky dobíjecím bateriím můžete odsávat diskrétně kdekoli.
Naše první nositelná odsávačka napodobuje přirozený rytmus pití miminka, díky čemuž je až dvakrát rychlejší než většina ostatních nositelných odsávaček**. Koneckonců, miminka vědí nejlépe, jak pít z prsu! Proto jsme ji navrhli s cílem podpořit vás v dosažení nejlepší produkce mléka a zároveň vám pomoci ušetřit drahocenný čas.
Recenze
Účinnost souvisí s technickým provedením výrobku.
Vztahuje se na frekvenci sání odsávačky.