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  • Snadné odsávání
  • Snadné odsávání

Philips Avent Elektrická odsávačka mateřského mlékaEssential

SCF323/11

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884032311710

4.8
| (108) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Snadné odsávání
Elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent zajišťuje optimální tok mléka a dokáže se snadno přizpůsobit tvaru a velikosti vašich prsou. Pohodlná, rychlá a praktická pomoc pro každou novopečenou maminku.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Snadné odsávání

  • Jednoduchá elektrická

  • Měkká přizpůsobivá silikonová vložka

  • 4+4 nastavení

Odsávání na míru díky 4 + 4 úrovním nastavení

Odsávání na míru díky 4 + 4 úrovním nastavení

Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 4 úrovně stimulace a 4 úrovně odsávání pro individuální zkušenost.

Měkká přizpůsobivá silikonová vložka

Měkká přizpůsobivá silikonová vložka

Jedna velikost pro všechny. Silikonová vložka se jemně ohýbá a přizpůsobuje se bradavce.

Minimální počet dílů a intuitivní sestavení

Minimální počet dílů a intuitivní sestavení

Náš systém uzavřeného odsávání zajišťuje, že mléko zůstane mimo hadičky, takže zbývá méně dílů na čištění. Díky menšímu počtu dílů je také snadné odsávačku znovu sestavit.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

108

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

3
2

19/07/2024

Česká republika

Česká republika

Lehke ovladani

Vyrobek je lehky, snado ovladatelny. Ma spousty funkci, vcetne zapamatovani posledniho nastaveni.

Výhody

Funkce

Nevýhody

Zadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Odsávačka je super

Philips Avent Elektrická odsávačka mateřského mléka Essential mě příjemně překvapila jednoduchostí ovládání a také zapamatováním si posledního nastavení. Hezky se přisaje, je z příjemného materiálu a parádně saje. Funguje jak má, určitě doporučuji pořídit do výbavičky.

Výhody

hezky saje

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

29/06/2024

Česká republika

Česká republika

Dokonalá odsávačka na cesty

Tato odsávačka je díky svým malým rozměrům naprosto skvělá na cesty, ale i na běžné používání v klidu domova. I když se dle názvu Essential jedná o základní model, tak i přes to nabízí řadu funkcí, které kolikrát ani dražší odsávačky nemají. Za sebe musím řící, že se skutečně jedná o skvělý produkt.

Výhody

USB-C napájecí konektor, Malé rozměry, Množství režimů

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. V souladu s nařízením EU 10/2011 – týká se pouze lahve a dalších dílů, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem.