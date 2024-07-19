Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
SCF323/11
undefined
884032311710
60 dní záruka vrácení peněz
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Jednoduchá elektrická
Měkká přizpůsobivá silikonová vložka
4+4 nastavení
Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 4 úrovně stimulace a 4 úrovně odsávání pro individuální zkušenost.
Jedna velikost pro všechny. Silikonová vložka se jemně ohýbá a přizpůsobuje se bradavce.
Náš systém uzavřeného odsávání zajišťuje, že mléko zůstane mimo hadičky, takže zbývá méně dílů na čištění. Díky menšímu počtu dílů je také snadné odsávačku znovu sestavit.
4.8
z 5
108
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Nataliexxxxx
19/07/2024
Česká republika
Lehke ovladani
Vyrobek je lehky, snado ovladatelny. Ma spousty funkci, vcetne zapamatovani posledniho nastaveni.
Výhody
Funkce
Nevýhody
Zadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Han.a
15/07/2024
Česká republika
Odsávačka je super
Philips Avent Elektrická odsávačka mateřského mléka Essential mě příjemně překvapila jednoduchostí ovládání a také zapamatováním si posledního nastavení. Hezky se přisaje, je z příjemného materiálu a parádně saje. Funguje jak má, určitě doporučuji pořídit do výbavičky.
Výhody
hezky saje
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Dirgni1
29/06/2024
Česká republika
Dokonalá odsávačka na cesty
Tato odsávačka je díky svým malým rozměrům naprosto skvělá na cesty, ale i na běžné používání v klidu domova. I když se dle názvu Essential jedná o základní model, tak i přes to nabízí řadu funkcí, které kolikrát ani dražší odsávačky nemají. Za sebe musím řící, že se skutečně jedná o skvělý produkt.
Výhody
USB-C napájecí konektor, Malé rozměry, Množství režimů
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
V souladu s nařízením EU 10/2011 – týká se pouze lahve a dalších dílů, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem.