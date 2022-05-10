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Ukončeno

Philips AventElektrický parní sterilizátor 4 v 1

SCF286/03

4.7

| (80) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt

Velmi pohodlná a účinná sterilizace

Díky nastavitelné velikosti zaujme sterilizátor 4 v 1 v kuchyni minimum místa. Dodávaný koš na nádobí drží v myčce malé předměty pohromadě a umožňuje vám je všechny najednou přemístit do sterilizéru.

Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Flexibilní, snadné plnění

Velmi pohodlná a účinná sterilizace

  • Zničí 99,9 % škodlivých baterií

  • Sterilizuje během 6 minut

  • Pojme 6 lahví Philips Avent

  • Nastavitelný design 4 v 1

Modulární design sterilizátoru 4 v 1

Modulární design sterilizátoru 4 v 1

Unikátní modulární design sterilizátoru umožňuje flexibilní umístění lahví i příslušenství a jejich snadné uspořádání. Plnění a vyjímání je velmi pohodlné. Navíc zabírá minimum místa v kuchyni. Přiložený košík do myčky nádobí udrží malé předměty při mytí pohromadě a umožňuje je všechny najednou přemístit do sterilizátoru.

Přirozená sterilizace párou zničí 99,9 % škodlivých baterií

Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí 99,9 % škodlivých bakterií bez použití chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné výrobky jsou sterilní.

Sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno

Sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno

Obsah sterilizátoru – dětské láhve, odsávačka, atd. – zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

80

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Jednoduché a rychlé

Sterilizátor ušetří spoustu práce a času se sterilizací lahviček, dudlíků apod. Věci můžete nechat v něm, takže šetří i místo. Je skladný, vozíme ho s sebou i na cestách. Jednoduše se čistí i obsluhuje.

Výhody

Jednoduchost, efektivnost, rychlost

Nevýhody

Nemá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Datum použití 2021-05-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Datum použití 2021-05-10

02/11/2021

Česká republika

Česká republika

Možnost rozdělení na víc části dle potreby

Líbí se mi možnost rozdělení na víc části - nemusím mít v kuchyni velký sterilizator, když mám pouze malé lahvičky. Dobra je i funkce samovypnuti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Datum použití 2020-10-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Datum použití 2020-10-02

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

skvělý pomocník

Tento výrobek doporučuji všem přátelům, kteří mají děti v daném věku. Na první dítě jsem ho neměla, dostali jsme ho nyní jako dárek a lituji, že jsme ho neměli již dříve. Obsluha a manipulace je snadná, čištění bez problému. Dávám sterilovat veškeré lahvičky, savičky, dudlíky, kousátka a další. Neocenitelný pomocník.

Výhody

hygiena, snadnost použití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Datum použití 2020-11-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Datum použití 2020-11-06

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