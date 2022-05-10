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Ukončeno
Velmi pohodlná a účinná sterilizace
Díky nastavitelné velikosti zaujme sterilizátor 4 v 1 v kuchyni minimum místa. Dodávaný koš na nádobí drží v myčce malé předměty pohromadě a umožňuje vám je všechny najednou přemístit do sterilizéru.
Zničí 99,9 % škodlivých baterií
Sterilizuje během 6 minut
Pojme 6 lahví Philips Avent
Nastavitelný design 4 v 1
Unikátní modulární design sterilizátoru umožňuje flexibilní umístění lahví i příslušenství a jejich snadné uspořádání. Plnění a vyjímání je velmi pohodlné. Navíc zabírá minimum místa v kuchyni. Přiložený košík do myčky nádobí udrží malé předměty při mytí pohromadě a umožňuje je všechny najednou přemístit do sterilizátoru.
Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí 99,9 % škodlivých bakterií bez použití chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné výrobky jsou sterilní.
Obsah sterilizátoru – dětské láhve, odsávačka, atd. – zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.
4.7
z 5
80
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Nika5
10/05/2022
Česká republika
Jednoduché a rychlé
Sterilizátor ušetří spoustu práce a času se sterilizací lahviček, dudlíků apod. Věci můžete nechat v něm, takže šetří i místo. Je skladný, vozíme ho s sebou i na cestách. Jednoduše se čistí i obsluhuje.
Výhody
Jednoduchost, efektivnost, rychlost
Nevýhody
Nemá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Datum použití 2021-05-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Datum použití 2021-05-10
Jimmy20
02/11/2021
Česká republika
Možnost rozdělení na víc části dle potreby
Líbí se mi možnost rozdělení na víc části - nemusím mít v kuchyni velký sterilizator, když mám pouze malé lahvičky. Dobra je i funkce samovypnuti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Datum použití 2020-10-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Datum použití 2020-10-02
Zdenda12
06/05/2021
Česká republika
skvělý pomocník
Tento výrobek doporučuji všem přátelům, kteří mají děti v daném věku. Na první dítě jsem ho neměla, dostali jsme ho nyní jako dárek a lituji, že jsme ho neměli již dříve. Obsluha a manipulace je snadná, čištění bez problému. Dávám sterilovat veškeré lahvičky, savičky, dudlíky, kousátka a další. Neocenitelný pomocník.
Výhody
hygiena, snadnost použití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Datum použití 2020-11-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Datum použití 2020-11-06
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.