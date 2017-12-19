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  • Zahřeje kdekoli a kdykoli
  • Zahřeje kdekoli a kdykoli
  • Zahřeje kdekoli a kdykoli
  • Zahřeje kdekoli a kdykoli
  • Zahřeje kdekoli a kdykoli

Ukončeno

Philips AventOhřívač lahví na cesty

SCF256

4.8
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zahřeje kdekoli a kdykoli
Když potřebujete své dítě nakrmit na cestách, s tímto ohřívačem lahví můžete mléko ohřát kdykoli a kdekoli. Převařená voda zůstane v termosce horká až 6 hodin a láhve mohou být během 2 a půl minuty znovu zahřáty.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Zahřeje kdekoli a kdykoli

  • Ohřívá mléko na cestách

  • Ohřívá rychle

  • Ochranné víko nádobky

  • Ohřívá též dětské pokrmy

Ohřívání termolahví pro teplé mléko na cestách

Nepotřebuje napájení. Tento ohřívač lahví si můžete vzít kamkoliv sebou. Převařená voda zůstane v termosce horká až 6 hodin a může být použita pro ohřev několika lahví.

Teplé dětské lahve za pouhé 2 a půl minuty

Teplé dětské lahve za pouhé 2 a půl minuty

Ohřívač lahví zvládne ohřát 170 ml mléka za pouhé 2 a půl minuty*.

Víko pro snadné nalévání

Víko pro snadné nalévání

Víko pro snadné nalévání je navrženo tak, aby na cestách nedošlo k žádnému rozlití. Je vybaveno jasně rozlišenými otevřenými a zavřenými pozicemi a je snadno omyvatelné.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník na cesty

Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Ohřívač lahví na cesty

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Ohřívač lahví na cesty

06/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sve što treba aktivnoj mami

Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V případě 180ml láhve o teplotě 20 °C

  2. V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml