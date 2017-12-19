Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Ohřívá mléko na cestách
Ohřívá rychle
Ochranné víko nádobky
Ohřívá též dětské pokrmy
Nepotřebuje napájení. Tento ohřívač lahví si můžete vzít kamkoliv sebou. Převařená voda zůstane v termosce horká až 6 hodin a může být použita pro ohřev několika lahví.
Ohřívač lahví zvládne ohřát 170 ml mléka za pouhé 2 a půl minuty*.
Víko pro snadné nalévání je navrženo tak, aby na cestách nedošlo k žádnému rozlití. Je vybaveno jasně rozlišenými otevřenými a zavřenými pozicemi a je snadno omyvatelné.
4.8
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ZuziDungi
19/12/2017
Česká republika
Výborný pomocník na cesty
Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Ohřívač lahví na cesty
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Sve što treba aktivnoj mami
Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
Cristina37
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V případě 180ml láhve o teplotě 20 °C
V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml