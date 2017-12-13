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Ukončeno

Philips AventJednorázové prsní vložky

SCF254/60

4.9

| (18) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Pohodlí a diskrétnost

Jedinečné absorpční vložky Philips Avent SCF254/60 jsou speciálně navrženy tak, aby vám zajistily pocit sucha a pohodlí během dne.

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Značka doporučovaná maminkami po celém světě*

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Absorpční vložky Avent

Pohodlí a diskrétnost

  • 60 denních vložek

Pod oděvem je není vidět

Pod oděvem je není vidět

Mimořádně tenká s tvarovanou konturou. Vložky drží na svém místě lepicí proužek.

Protiskluzové, s lepicími páskami

Protiskluzové díky lepicím páskám, které udržují prsní vložku na místě.

Vyvinuto s odborníkem na kojení

Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou a laktační poradkyní, která podporuje maminky při kojení již 20 let.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

18

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Spokojenost, trochu casu zabere nalepeni, ale asi jako u kazdych prsnich vlozek. Jsou mekke, prijemne a hlavne plni funkci.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/30 Jednorázové prsní vložky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/30 Jednorázové prsní vložky

30/06/2016

Polska

Polska

Idealne

Wypróbowałam wiele wkładek, jednak te okazały się najlepsze. Super chłonne, utrzymują się dokładnie tak, jak zostały przyklejone i nie widać ich spod bielizny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

17/07/2015

Polska

Polska

Najlepsze wkładki

Po przetestowaniu różnych wkładek te są najlepsze , przyjemne w dotyku , nie przeciekają , chłonne . Uwielbiam je :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu