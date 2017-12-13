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Ukončeno
Pohodlí a diskrétnost
Jedinečné absorpční vložky Philips Avent SCF254/60 jsou speciálně navrženy tak, aby vám zajistily pocit sucha a pohodlí během dne.
Značka doporučovaná maminkami po celém světě*
60 denních vložek
Mimořádně tenká s tvarovanou konturou. Vložky drží na svém místě lepicí proužek.
Protiskluzové díky lepicím páskám, které udržují prsní vložku na místě.
Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou a laktační poradkyní, která podporuje maminky při kojení již 20 let.
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4.9
z 5
18
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MisiJ
13/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Spokojenost, trochu casu zabere nalepeni, ale asi jako u kazdych prsnich vlozek. Jsou mekke, prijemne a hlavne plni funkci.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/30 Jednorázové prsní vložky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/30 Jednorázové prsní vložky
Klaudim
30/06/2016
Polska
Idealne
Wypróbowałam wiele wkładek, jednak te okazały się najlepsze. Super chłonne, utrzymują się dokładnie tak, jak zostały przyklejone i nie widać ich spod bielizny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
KAjda
17/07/2015
Polska
Najlepsze wkładki
Po przetestowaniu różnych wkładek te są najlepsze , przyjemne w dotyku , nie przeciekają , chłonne . Uwielbiam je :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe