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  • Hubička s ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům
  • Hubička s ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům

Ukončeno

Philips AventMěkké hubičky odolné proti rozkousání

SCF252/05

4.7
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Hubička s ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům
Měkké hubičky Philips Avent jsou šetrné k dásním, ale zároveň odolné proti rozkousání rostoucími zoubky. Náš patentovaný ventil zajistí, že tekutina vytéká jen, když vaše dítě pije.
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Hubička pro pití bez rozlití

Hubička s ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům

  • Výměna

  • Měkké hubičky odolné proti rozkousání

  • 6 m+ / 9 m+

Ventil s ochranou proti polití pro pití bez rozlití

Ventil s ochranou proti polití pro pití bez rozlití

Už žádný nepořádek! Náš nový patentovaný ventil zajišťuje, že tekutina vytéká pouze tehdy, když dítě pije z hubičky.

Zahnutá hubička pro snadné pití

Zahnutá hubička pro snadné pití

Zahnutá hubička je navržena tak, aby batolatům pomohla naučit se pít z hrnečku.

Bez BPA / 0 % BPA

Bez BPA / 0 % BPA

Naše hubička je vyrobena z materiálů bez BPA / s 0 % BPA.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce

Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

doporučuji

Hubičky jsou dobře rozebratelné a lze je snad vyčistit, což je pro mě priorita. Synovi se díky nim dobře pilo a nikde netečou, což ve velké plus!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 