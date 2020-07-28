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  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití

Ukončeno

Philips AventMěkké hubičky

SCF252

4.7
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Pití bez rozlití
Měkké hubičky Philips Avent jsou navrženy pro citlivé dásně a představují ideální první krůček od kojení či lahvičky k hrnečku na pití. Součástí hubiček je ventil proti vylití přihlášený k patentování, díky kterému je výměna u hrnečků s hubičkami pro pití bez rozlití jednoduchá.
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Pití bez rozlití

  • Pití bez rozlití

  • od 6 měsíců

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

.

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Tento hrneček je vyroben z materiálů bez obsahu BPA

Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce

Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

doporučuji

Hubičky jsou dobře rozebratelné a lze je snad vyčistit, což je pro mě priorita. Synovi se díky nim dobře pilo a nikde netečou, což ve velké plus!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 