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Ukončeno
Pití bez rozlití
od 6 měsíců
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Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.
Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.
4.7
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce
Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky
KacaNog
15/12/2017
Česká republika
doporučuji
Hubičky jsou dobře rozebratelné a lze je snad vyčistit, což je pro mě priorita. Synovi se díky nim dobře pilo a nikde netečou, což ve velké plus!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF252 Měkké hubičky
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.