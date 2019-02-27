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  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku

Ukončeno

Philips AventOd lahve k hrnečku – sada na učení

SCF251/00

4.8
| (23) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
Naše nová sada na učení Natural „od láhve k hrnečku“ pomůže vašemu dítěti snadno přejít od lahve k prvnímu napití z hrnečku. Díky novým rukojetím měkkým na dotek bude moci vaše dítě samo držet láhev a současně pít ze známého dudlíku.
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Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku

  • Natural

  • 150 ml

  • Od 4 měsíců

  • 3 otvory, střední průtok

Unikátní okvětné lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Unikátní okvětné lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

23

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3
2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný a bezpečný hrneček

Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

výborný nápad

doporučuji všem maminkám, snadné přejití z lahve k hrnečku, pro dítko zajímavější velmi šikovné do ruček čiré provedení působí velmi čistě

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 