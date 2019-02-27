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Ukončeno
Natural
150 ml
Od 4 měsíců
3 otvory, střední průtok
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
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4.8
z 5
23
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Janča85
27/02/2019
Česká republika
Naprostá spokojenost
Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Výborný a bezpečný hrneček
Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
JaniPa
15/12/2017
Česká republika
výborný nápad
doporučuji všem maminkám, snadné přejití z lahve k hrnečku, pro dítko zajímavější velmi šikovné do ruček čiré provedení působí velmi čistě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.