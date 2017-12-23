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Ukončeno

Philips AventSCF172/21 Fashion Pacifiers

SCF172/21

4.9
| (25) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
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Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.

Silikonové dudlíky pro příjemné použití

Silikonové dudlíky pro příjemné použití

Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.

Zaklapávací ochranná krytka

Zaklapávací ochranná krytka

K hygienickému uchování sterilizovaných dudlíků

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Recenze

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4.9

z 5

25

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu