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        Ukončeno

        Philips AventSCF172/20 Fashion Pacifiers

        SCF172/20

        4.9
        | (25) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
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        Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

        Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

        Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.

        Silikonové dudlíky pro příjemné použití

        Silikonové dudlíky pro příjemné použití

        Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.

        Zaklapávací ochranná krytka

        Zaklapávací ochranná krytka

        K hygienickému uchování sterilizovaných dudlíků

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        4.9

        z 5

        25

        Recenze

        96%

        Doporučuje tento produkt

        4
        2
        1

        23/12/2017

        Česká republika

        Česká republika

        Avent produkty patří dle mně k "TOP"

        Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow

        21/12/2015

        Polska

        Polska

        Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

        Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow

        07/12/2015

        Polska

        Polska

        wygodny, kolorowy smok :)

        super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu