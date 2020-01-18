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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Pro základní pohodlí
6-18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých ručičkách.
4.8
z 5
85
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Deni_99
18/01/2020
Česká republika
Součást promoakce
Šidítko má ideální tvar
Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.
Výhody
krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic
Gcbjj
31/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Krásný dudlík
Dudlíky jsou krásné a příjemné. Malý je z nich nadšený a nedá je z ruky.
Výhody
Krásný tvar a obrazek
Nevýhody
Mohly by být aspoň kousek vidět ve tmě.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/14 Šidítko Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/14 Šidítko Classic
tykadlo
24/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Krásný design
Šidítko Avent je nejen že funkční, má krásný vzhled, ale je i ergonomicky správně tvarované na správný vývoj dětského zkusu a správný vývoj mluvidel. Naprosto dokonalé!
Výhody
cena, vzhled, ergnonomický tvar
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic
Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Výrobce roku 2014