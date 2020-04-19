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        Ukončeno

        Philips AventSCF169/23 Classic pacifier

        SCF169/23

        4.9
        | (126) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
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        4.9

        z 5

        126

        Recenze

        98%

        Doporučuje tento produkt

        2

        19/04/2020

        Česká republika

        Česká republika

        Ověřený kupující

        Velký úspěch

        Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/13 Šidítko Classic

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/13 Šidítko Classic

        28/12/2019

        Česká republika

        Česká republika

        Šidítko - super tlumič

        Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.

        Výhody

        Snadnější usínání miminka,

        Nevýhody

        Větší vykroj u nosu

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

        27/12/2019

        Česká republika

        Česká republika

        Vyhovující

        Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu